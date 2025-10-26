Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 26
10°
Пнд, 27
10°
Втр, 28
ЦБ USD 80.97 -0.3 25/10
ЦБ EUR 94.08 -0.31 25/10
Нал. USD 81.00 / 81.50 26/10 07:00
Нал. EUR 95.36 / 95.80 26/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 590
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 541
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 717
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 222
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Путин: испытания ракеты «Буревестник» завершены
Как отметил в докладе Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, испытание «Буревестника» прошло 21 октября, ракета преодолела 14 тысяч километров. По его словам, ракеты показали возможности обхода систем ПРО. Кроме того, Путин отметил, что «Буревестник» с ядерной энергетической установкой — это уникальное изделие, которого нет ни у кого в мире. Ключевые задачи по испытаниям ракеты достигнуты, отметил президент. Путин добавил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить эту ракету на боевое дежурство.

Президент России Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» завершены. Об этом он сообщил 26 октября на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО, передало РИА Новости.

Как отметил в докладе Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, испытание «Буревестника» прошло 21 октября, ракета преодолела 14 тысяч километров.

По его словам, ракеты показали возможности обхода систем ПРО.

Кроме того, на совещании Путин отметил, что «Буревестник» с ядерной энергетической установкой — это уникальное изделие, которого нет ни у кого в мире. Ключевые задачи по испытаниям ракеты достигнуты, отметил президент.

Путин добавил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить «Буревестник» на боевое дежурство.

Напомним, 1 марта 2018 года, выступая с посланием Федеральному собранию, глава государства объявил о создании новых видов российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, в том числе «Буревестника».

Ранее стало известно, что 26 октября глава государства посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск.