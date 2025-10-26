Путин: испытания ракеты «Буревестник» завершены

Президент России Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» завершены. Об этом он сообщил 26 октября на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО, передало РИА Новости.

Как отметил в докладе Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, испытание «Буревестника» прошло 21 октября, ракета преодолела 14 тысяч километров.

По его словам, ракеты показали возможности обхода систем ПРО.

Кроме того, на совещании Путин отметил, что «Буревестник» с ядерной энергетической установкой — это уникальное изделие, которого нет ни у кого в мире. Ключевые задачи по испытаниям ракеты достигнуты, отметил президент.

Путин добавил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить «Буревестник» на боевое дежурство.

Напомним, 1 марта 2018 года, выступая с посланием Федеральному собранию, глава государства объявил о создании новых видов российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, в том числе «Буревестника».

Ранее стало известно, что 26 октября глава государства посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск.