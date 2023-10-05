Путин: Россия провела успешное испытание ракеты «Буревестник»

Россия провела последнее успешное испытание межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. Об этом, выступая на Валдайском форуме, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости .

Напомним, 1 марта 2018 года, выступая с посланием Федеральному собранию, глава государства объявил о создании новых видов российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, в том числе «Буревестника».