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Путин: Россия провела успешное испытание ракеты «Буревестник»

Россия провела последнее успешное испытание межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. Об этом, выступая на Валдайском форуме, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Напомним, 1 марта 2018 года, выступая с посланием Федеральному собранию, глава государства объявил о создании новых видов российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, в том числе «Буревестника».