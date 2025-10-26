Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск

Путин провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Уточняется, что они доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения. Песков отметил, что Путину предоставили отдельный доклад по купянскому и красноармейскому направлениям. Было отмечено, что на купянском направлении в окружении находятся до 5 тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском — 5,5 тысяч, добавил представитель Кремля.

