ЦБ USD 80.97 -0.3 25/10
ЦБ EUR 94.08 -0.31 25/10
Нал. USD 81.29 / 81.50 26/10 07:00
Нал. EUR 95.36 / 95.80 26/10 07:00
Итоги года New
Публикации
Путин провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Уточняется, что они доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения. Песков отметил, что Путину предоставили отдельный доклад по купянскому и красноармейскому направлениям. Было отмечено, что на купянском направлении в окружении находятся до 5 тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском — 5,5 тысяч, добавил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Об этом 26 октября сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передало РИА Новости.

Путин провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Уточняется, что они доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения.

Песков отметил, что Путину предоставили отдельный доклад по купянскому и красноармейскому направлениям.

Было отмечено, что на купянском направлении в окружении находятся до 5 тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском — 5,5 тысяч, добавил представитель Кремля.