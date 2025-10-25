В центре Рязани в ДТП попал мотоциклист
Авария случилась 25 октября на пересечении улиц Дзержинского и Первомайского проспекта. Судя по фото, мотоциклист пострадал. Он лежит на земле. Официальной информации не поступало.
На Первомайском проспекте в ДТП попал мотоциклист. Об этом сообщили в Telegram-канале «Топор. Рязань».
