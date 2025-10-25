Рязгордума проведет внеочередное заседание, рязанские СМИ связали это с отстранением мэра

Сообщается, что заседание пройдет в понедельник, 27 октября. Заявлен один докладчик, председатель законодательного собрания Татьяна Панфилова. Она подписала распоряжение о созыве. Согласно распоряжению, первому заместителю главы администрации Дмитрию Лощинину поручено обеспечить присутствие на заседании уполномоченных должностных лиц администрации Рязани.

Напомним, ранее глава Рязани прокомментировала решение о приостановлении полномочий мэра Виталия Артемова.

Артемова отстранили от должности главы администрации Рязани до 20 декабря. Решение было принято из-за антикоррупционной проверки в отношении мэра. Также полномочия чиновника в качестве секретаря местного отделения и члена президиума приостановил президиум реготделения партии «Единая Россия».

