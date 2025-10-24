В Рязани образовались 8-балльные пробки

Рязань вечером в пятницу, 24 октября, встала в 8-балльную пробку. Об этом свидетельствуют «Яндекс Карты». Заторы образовались на улицах Циолковского, Горького, Новой, Есенина, Ленина, Вознесенской, Введенской, Семинарской, Каширина, Дзержинской, а также на Первомайском проспекте. Также на карте отмечены несколько ДТП: недалеко от Московского шоссе, на улицах Новоселов и Горького.