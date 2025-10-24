В МВД предупредили россиян о новых мошеннических схемах с сим-картами

Отмечается, что аферисты начали использовать тему ограничений на количество сим-карт. Злоумышленники звонят и сообщают, что номер «временно заблокирован из-за превышения лимита» или «подлежит перерегистрации». Под предлогом «сохранения» или «подтверждения личности» у жертвы запрашивают паспортные данные, коды из смс и предлагают перезвонить якобы специалисту. В МВД призвали россиян самостоятельно проверять, сколько сим-карт оформлено. Это можно сделать через «Госуслуги» в разделе «Сведения о зарегистрированных номерах».

Напомним, с 1 ноября «лишние» сим-карты россиян начнут блокировать. Абонентам рассказали, как вернуть номер.