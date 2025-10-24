Рязань
В МВД предупредили россиян о новых мошеннических схемах с сим-картами
В МВД предупредили россиян о новых мошеннических схемах с сим-картами. Об этом 24 октября сообщили в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Отмечается, что аферисты начали использовать тему ограничений на количество сим-карт. Злоумышленники звонят россиянам и сообщают, что номер «временно заблокирован из-за превышения лимита» или «подлежит перерегистрации».

Под предлогом «сохранения» или «подтверждения личности» у жертвы запрашивают паспортные данные, коды из смс и предлагают перезвонить якобы специалисту.

В МВД призвали россиян самостоятельно проверять, сколько сим-карт оформлено. Это можно сделать через «Госуслуги» в разделе «Сведения о зарегистрированных номерах».

Напомним, с 1 ноября «лишние» сим-карты россиян начнут блокировать. Абонентам рассказали, как вернуть номер.