Россиянам рассказали, как вернуть номер после блокировки сим-карты

С 1 ноября в России начнется блокировка SIM-карт, оформленных на одного человека в количестве более 20 штук. Об этом сообщил глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков, передает НСН. По его словам, такая мера направлена на борьбу с мошенничеством, так как большое количество сим-карт часто используется в противоправных схемах. Кусков объяснил, что даже в случае, когда один человек покупает сим-карты для членов своей семьи, число в 20 штук является чрезмерным. «Более 99% людей не нуждаются в таком количестве», — отметил он. После блокировки пользователям будет предложено выбрать, какие номера оставить, а также есть возможность оспорить решение и вернуть номер.

Кусков объяснил, что даже в случае, когда один человек покупает сим-карты для членов своей семьи, число в 20 штук является чрезмерным. «Более 99% людей не нуждаются в таком количестве», — отметил он. После блокировки пользователям будет предложено выбрать, какие номера оставить, а также есть возможность оспорить решение и вернуть номер.

Кроме того, Министерство цифрового развития предложило ввести специальные SIM-карты для детей до 14 лет. Эти карты будут иметь ограничения, например, невозможность авторизации в социальных сетях с возрастными ограничениями. Родители смогут настроить фильтрацию трафика для таких номеров.

Напомним, с 1 ноября «лишние» сим-карты россиян начнут блокировать.