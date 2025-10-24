В Госдуме рассказали, когда россиянам начнут приходить штрафы за отсутствие ОСАГО

Депутат Госдумы Аксаков заявил, что проверять ОСАГО по камерам начнут уже в ближайшие месяцы: пилотный проект для некоторых регионов могут запустить до конца этого года. Он отметил, что полноценно для всей России механизм хотят запустить в октябре 2026 года. Но заранее могут к нему подключиться Чувашия, Москва и Петербург.

