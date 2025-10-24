Рязанская область вошла в ТОП-10 регионов по наращиванию объемов производства

За 9 месяцев 2025 года в области на 8,8% увеличились объемы обрабатывающих производств. На 92,7% вырос объем услуг полиграфии и копирования, на 19,5% - производство компьютеров, электронных и оптических изделий, на 12,8% - прочих готовых изделий, на 8,4% - обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, на 7,3% - производство одежды.

На 41,1% снизилось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 34,9% - кожи и изделий из кожи, на 22,9% - химических веществ и химических продуктов.