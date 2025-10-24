Рязанцы обратили внимание на отсутствие освещения рядом с 44-й школой
В Рязани на улице Дзержинского, рядом с 44-й школой, жители столкнулись с проблемой отсутствия освещения. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань. Происшествия». По словам жителей, дети вынуждены возвращаться домой в условиях недостаточной видимости. Рязанцы призывают власти разобраться в ситуации и включить фонари.
Фото: из комментариев в телеграмме Павла Малкова