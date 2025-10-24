Государственный Рязанский приборный завод отметил 107-ю годовщину

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) прошли мероприятия, приуроченные ко Дню завода. Предприятие отметило 107-летие.

В рамках Дня завода прошло торжественное собрание трудового коллектива, на котором были подведены итоги трудового соревнования за 3-й квартал 2025 года с награждением коллективов-победителей, а также вручение ведомственных, региональных, общественных и заводских наград лучшим работникам. Также были отмечены активисты разных лет заводского Молодежного центра, которому в этом году исполняется 20 лет.

По случаю годовщины завод посетили почетные гости: депутат Рязанской областной Думы, председатель комитета по экономическим вопросам, президент Регионального отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей по Рязанской области Александр Жукаев, первый заместитель главы муниципального образования, Председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев, заместитель главы администрации города Рязани Светлана Горячкина, председатель областного совета профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Андрей Мельгунов. Они тепло поздравили коллектив предприятия с памятной датой.

Генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов рассказал о производственных достижениях предприятия и его перспективах: «Наш завод продолжает развиваться и наращивать объемы производства благодаря слаженным действиям трудового коллектива. Хочу поблагодарить каждого работника завода за высокий профессионализм, ответственность, творческий подход к нашему общему делу. Именно люди — наш главный стратегический ресурс, способный выполнять самые сложные задачи государственной важности.

Каждый работник завода вносит свой ценный вклад в достижение поставленных целей, и только совместные усилия помогают нам двигаться вперед. Давайте использовать очередную годовщину нашего предприятия как стимул для дальнейшего развития, укрепления наших позиций на рынке и повышения качества продукции.

Уверен, коллектив Рязанского приборного завода выведет наше предприятие к новым рубежам технологического лидерства!»

Генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов и представители органов региональной власти наградили порядка 130 человек.

Художественную часть торжества подготовили ученики школы № 39 г. Рязани, с которой ГРПЗ сотрудничает много лет, а в сентябре 2025 года на базе учебного заведения был открыт инженерный класс предприятия.

День завода проводится на ГРПЗ с 2009 года. Этот ежегодный праздник отмечается в третьей декаде октября и представляет собой комплекс мероприятий, направленных на укрепление заводских традиций, создание атмосферы дружелюбия, способствующей распространению благоприятного корпоративного настроя на выполнение производственных задач.

В преддверие 107-й годовщины ГРПЗ традиционно обновилась заводская Доска почета у центральной проходной, на предприятии провели конкурс профмастерства рабочих по профессии «токарь» и церемонию «Посвящение в рабочие» молодых заводчан. Увидел свет праздничный номер корпоративной газеты «Прогресс», а заводское радио «Волна» транслировало концертную программу. Территория предприятия была украшена праздничными поздравительными плакатами и шарами. В адрес работников и бывших работников предприятия, имеющих почетное звание «Заслуженный ветеран труда завода» были направлены поздравительные открытки.

В День завода работников с раннего утра на проходных встречали ростовые куклы: Чебурашка и медведи. Они поздравляли заводчан с праздником. Затем эти персонажи и представители Молодежного центра ГРПЗ прошли по подразделениям и провели викторину о предприятии с призами за правильные ответы.