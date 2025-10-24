Госдума хочет начать наказывать за вовлечение детей в азартные игры

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова подчеркнула необходимость ужесточения мер против вовлечения детей в азартные игры. Об этом пишет «Газете.Ru».
Она представила законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за такие действия, включая наказание до пяти лет тюрьмы за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры и штрафы до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы за рекламу казино.
Такое решение стало реакцией на скандал в Марий Эл, связанный с видео, на котором семейная пара якобы делает татуировку с названием нелегального казино своему годовалому сыну. Позднее выяснилось, что это видео было постановочным и создано для участия в конкурсе популярного стримера Мелстроя, который обещал денежные призы за вирусные ролики.
«Инцидент в Марий Эл подчеркивает опасность пропаганды азартных игр среди детей. Наш законопроект направлен на защиту несовершеннолетних и будет представлен в правительство РФ», — добавила Лантратова.