Госдума хочет начать наказывать за вовлечение детей в азартные игры

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова инициировала законопроект, вводящий уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры — до 5 лет лишения свободы, а также штрафы до 300 тысяч рублей или до 2 лет тюрьмы за рекламу казино. Инициатива связана с резонансным случаем в Марий Эл: видео, где семейная пара якобы делает тату с названием нелегального казино на годовалом ребенке, оказалось постановочным, созданным для конкурса популярного стримера. Лантратова отметила, что инцидент выявил опасность пропаганды азартных игр среди детей, и подчеркнула важность защиты несовершеннолетних.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова подчеркнула необходимость ужесточения мер против вовлечения детей в азартные игры. Об этом пишет «Газете.Ru».

Она представила законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за такие действия, включая наказание до пяти лет тюрьмы за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры и штрафы до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы за рекламу казино.

Такое решение стало реакцией на скандал в Марий Эл, связанный с видео, на котором семейная пара якобы делает татуировку с названием нелегального казино своему годовалому сыну. Позднее выяснилось, что это видео было постановочным и создано для участия в конкурсе популярного стримера Мелстроя, который обещал денежные призы за вирусные ролики.

«Инцидент в Марий Эл подчеркивает опасность пропаганды азартных игр среди детей. Наш законопроект направлен на защиту несовершеннолетних и будет представлен в правительство РФ», — добавила Лантратова.