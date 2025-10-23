Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп 22 октября сообщил, что планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в будущем. Об этом пишет ТАСС. По его словам, он отменил запланированную ранее встречу, так как счёл её проведение нецелесообразным. «Мне не показалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем», — уточнил Трамп. Об этом он заявил журналистам в Белом доме после встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, подчеркнув, что встреча с Путиным всё же состоится в будущем.

