Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
