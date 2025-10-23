Новый предмет могут добавить в перечень ЕГЭ

По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, в перечень для сдачи ЕГЭ могут включить предмет «Духовно-нравственная культура России». Напомним, в школьную программу он вводится в 2026/2027 учебном году.

Позже в Минпросвещения заявили, что не планируют добавлять в ЕГЭ этот предмет.