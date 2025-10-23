Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 099
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 312
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 346
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 960
Новый предмет могут добавить в перечень ЕГЭ
По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, в перечень для сдачи ЕГЭ могут включить предмет «Духовно-нравственная культура России». Напомним, в школьную программу он вводится в 2026/2027 учебном году.

Новый предмет могут добавить в перечень ЕГЭ. Об этом 23 октября сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

По его словам, в перечень для сдачи ЕГЭ могут включить предмет «Духовно-нравственная культура России».

Напомним, в школьную программу он вводится в 2026/2027 учебном году.

Позже в Минпросвещения заявили, что не планируют добавлять в ЕГЭ этот предмет.