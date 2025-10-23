Минпросвещения не планирует вводить ЕГЭ по духовно-нравственной культуре России

Ранее об этом говорил глава министерства Сергей Кравцов. В Минпросвещения отметили, что изучение предмета «Духовно-нравственная культура России» поспособствует более глубокому пониманию тех процессов и явлений, которые проверяются на ЕГЭ по гуманитарным предметам. При этом введение отдельного экзамена в форме ЕГЭ по данному курсу не планируется.

Ранее глава министерства Сергей Кравцов сообщал, что в перечень для сдачи могут включить предмет «Духовно-нравственная культура России».