С 2026 года дети начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России»
Как написали РИА «Новости», в план 2026-2027 учебного года войдут обязательные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты Родины», а также «Физическая культура». При этом в документе минпросвещения уточняется, что «Математика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», а в учебный предмет «История» входят курсы «История России», «Всеобщая история» и «История нашего края».

Дисциплины «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык» дети будут изучать в случае соответствующего заявления родителей.