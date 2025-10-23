На территории Казахстана упал украинский БПЛА

На территории Казахстана упал украинский БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Беспилотник ВСУ упал на территории Казахстана во время атаки на Волгоградскую область. Предварительно, целью был трубопровод Аксай-КТК, связанный с казахским КПО «Карашган».

По данным Mash, жители города Аксай нашли на земле, дрон «Шпатель». Местные власти подтвердили находку обломков и уже заявили, что связались с «иностранными партнерами» — потенциальными владельцами аппарата.

При падении беспилотника никто не пострадал, он приземлился за городом.