На Северной окружной произошло массовое ДТП
Авария случилась утром в четверг, 23 октября. По словам очевидцев, столкнулись четыре автомобиля. Машины получили механические повреждения. Информация о пострадавших и подробности уточняются.
