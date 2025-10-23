Еще нескольких жителей Рязанской области ждет отключение света 23 октября

В Пителинском округе Рязанской области 23 октября временно отключат электроэнергию. Об этом сообщает райадминистрация. Света не будет с 11:00 до 14:00 в следующих населенных пунктах: Веряево; Высокое; Вяжневка; Гридино; Новый Ункор; Чубаровский Ункор.