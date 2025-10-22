Рязань
22 октября в Мордовию прибыли первые шесть зубров из десяти, отобранных специалистами Окского государственного заповедника. Среди них — взрослая самка, молодая зубрица и четыре самца. О том, как формируются такие группы, рассказал младший научный сотрудник Окского заповедника Николай Николаев. «Мы передаем в разные регионы молодняк в возрасте от полутора до трех лет. Обязательно подбираем животных из разных групп, чтобы избежать близкородственных скрещиваний», — заявил он. Для новых обитателей подготовили кордон «Пичерки». Зубры будут находиться на карантине 30 дней. Затем они выйдут на волю.

Зубров из Рязанской области передали в Мордовский заповедник. Об этом сообщили на сайте ФГБУ «Заповедная Мордовия».

В среду, 22 октября, в Мордовию прибыли первые шесть зубров из десяти, отобранных специалистами Окского государственного заповедника. Среди них — взрослая самка, молодая зубрица и четыре самца.

О том, как формируются такие группы, рассказал младший научный сотрудник Окского заповедника Николай Николаев.

«Мы передаем в разные регионы молодняк в возрасте от полутора до трех лет. Обязательно подбираем животных из разных групп, чтобы избежать близкородственных скрещиваний. В составе всегда есть взрослая самка — она становится „лидером стада“ и помогает молодым быстрее адаптироваться на новом месте», — заявил он.

Для новых обитателей подготовили кордон «Пичерки». Зубры будут находиться на карантине 30 дней. Затем они выйдут на волю.

Фото взято с сайта ФГБУ «Заповедная Мордовия»