В Рязанской области во время рейдов поймали 10 пешеходов-нарушителей

Рейд прошел во вторник, 21 октября. Его проводили с целью снизить число ДТП с участием пешеходов. В итоге полицейские установили более 10 нарушений, совершенных пешеходами.

