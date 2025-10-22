WSJ: США сняли ограничение на использование ВСУ дальнобойных ракет

Администрация американского президента Дональда Трампа решила снять ключевое ограничение на использование ВСУ некоторых западных ракет большой дальности. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. Как отметили в публикации, снятие ограничения позволит Украине «усилить атаки на объекты на территории России».