Трамп заявил, что США не снимали ограничение на дальнобойные удары по России

По словам Трампа, новость про снятие ограничений на дальнобойные удары — фейк. «США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни поступили и что бы Украина с ними ни делала», — сказал американский президент. Напомним, газета The Wall Street Journal писала, что США якобы разрешили Киеву наносить дальнобойные удары по России.

