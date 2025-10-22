В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА

Оповещение опубликовали в 14:05 22 октября. Жителей Рязани и области призвали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В РСЧС напомнили, что вызвать экстренные оперативные службы можно по номеру «112».

