В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА
Оповещение опубликовали в 14:05 22 октября. Жителей Рязани и области призвали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В РСЧС напомнили, что вызвать экстренные оперативные службы можно по номеру «112».
