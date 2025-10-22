В Рязани произошла авария

ДТП произошло 22 октября на Московском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. У одной из них поврежден капот. На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.