Итоги года
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 034
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 291
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 298
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 919
Суд арестовал гендиректора «Автодора» Шайдуллина по делу о растрате
Басманный суд Москвы арестовал по делу о растрате генерального директора строительной компании «Автодор», которая является «дочкой» ГК «Автодор», Рамиля Шайдуллина. Его обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Шайдуллина отправили под стражу на один месяц и 19 суток. Защита просила об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Отмечается, что Шайдуллин возглавил компанию в 2022 году, в прошлом он занимал пост директора «Камгэсэнергостроя». В 2024 году топ-менеджеру присвоили звание заслуженного строителя России «за большой вклад в реализацию проекта строительства трассы М12 „Восток“ и многолетнюю добросовестную работу».

Басманный суд Москвы арестовал по делу о растрате генерального директора строительной компании «Автодор», которая является «дочкой» ГК «Автодор», Рамиля Шайдуллина. Об этом 22 октября сообщает РБК.

Шайдуллина обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Его отправили под стражу на один месяц и 19 суток.

Защита просила об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Отмечается, что Шайдуллин возглавил компанию в 2022 году, в прошлом он занимал пост директора «Камгэсэнергостроя». В 2024 году топ-менеджеру присвоили звание заслуженного строителя России «за большой вклад в реализацию проекта строительства трассы М12 „Восток“ и многолетнюю добросовестную работу».

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы