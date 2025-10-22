Рязанца обманули мошенники при покупке двигателя через сервис объявлений

Установлено, что в июле 2025 года мужчина планировал приобрести автомобильный двигатель через онлайн-сервис объявлений. Найдя подходящее предложение, он связался с продавцом, и в результате переговоров была достигнута договоренность о покупке. После перевода 45 тысяч рублей продавец предоставил заявителю квитанцию с трек-номером отправления, который впоследствии оказался недействительным, и прекратил дальнейшее общение. В ходе следствия установлено, что деньги поступили на счет жительницы Краснодарского края.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения и процентов за использование чужих денежных средств.