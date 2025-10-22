45-летняя рязанка впервые стала мамой после 14 попыток ЭКО

Рязанка делала ЭКО в течение пяти лет. В итоге она забеременела. На свет появился мальчик весом 3 000 граммов. Женщина и ребенок чувствуют себя хорошо. Их выписали.