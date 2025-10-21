Во время пожара в рязанском цехе пострадал мужчина

ЧП произошло ночью 20 октября в здании на улице Восточный промузел. К тушению привлекались 20 человек и 7 единиц спецтехники. Огнем пройдено 5 квадратных метров, повреждено оборудование. По данным ведомства, в результате происшествия пострадал мужчина 1988 года рождения, его госпитализировали.

