В Рязанской области ночью объявляли беспилотную опасность

В Рязанской области ночью объявляли беспилотную опасность. Об этом сообщили в РСЧС. Оповещение опубликовали в 1:27 21 октября. Рязанцам порекомендовали не подходить в окнам, а при нахождении на улице зайти в ближайшее здание. Оповещение отбоя угрозы БПЛА опубликовано в 6:01 21 октября.