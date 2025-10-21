Власти выступили с заявлением после жалоб рязанцев на неработающий мобильный интернет

Министерство цифрового развития Рязанской области прокомментировало проблемы с мобильным интернетом, с которыми столкнулись жители региона. По словам чиновников, «временные изменения» в работе связи вызваны мерами по обеспечению безопасности. В ведомстве отметили, что решения принимаются компетентными органами с учетом текущей обстановки и призвали граждан отнестись к ситуации с пониманием. В министерстве также представили список «социально значимых сервисов и сайтов», которые остаются доступными даже при отсутствии мобильного интернета. Однако стоит отметить, что банковские приложения в этот список не вошли. Ранее рязанцы пожаловались на работу мобильного интернета.

