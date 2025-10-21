Россия может полностью перейти на электронную оплату коммунальных услуг

Россия может перейти на массовую оплату коммунальных услуг через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и портал «Госуслуги». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект Минстроя, который включает поправки в Жилищный кодекс РФ. Согласно пояснительной записке к документу, цель его разработки — создание единой цифровой платформы для жилищно-коммунального хозяйства на базе ГИС ЖКХ. В рамках нового подхода платежные документы на оплату коммунальных услуг будут одновременно размещаться в обеих системах: ГИС ЖКХ и на портале «Госуслуги». Переход на электронные платежки планируется осуществлять поэтапно, инициатива будет исходить от организаций ЖКХ с согласия потребителей.

Минстрой поддержал возможность такого перехода еще в 2022 году, однако вопрос пока не урегулирован законодательно. В 2025 году в Московской области стартует пилотный проект, который позволит гражданам оплачивать коммунальные услуги в цифровом формате. Если эксперимент окажется успешным, его планируется распространить на всю страну.