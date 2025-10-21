Мэрия Рязани: в 2025 году размер муниципального долга сократился на 652 миллиона

Если по состоянию на 1 января 2025 года долг города составлял 36,5% от собственных доходов бюджета, то на 1 октября 2025 года — 28,8%. По сравнению с 16-ю центрами субъектов ЦФО Рязань входит в семерку лучших городов с наименьшим уровнем муниципального долга. Несмотря на сложности с исполнением бюджета, его удается сохранить на экономически безопасном уровне. Рост долговых обязательств города происходил с 2018 года из-за участия в национальных проектах, увеличения зарплаты работников соцсферы, модернизации инфраструктуры и городской среды.

В 2025 году размер муниципального долга сократился на 652 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Если по состоянию на 1 января 2025 года долг города составлял 36,5% от собственных доходов бюджета, то на 1 октября 2025 года — 28,8%.

По сравнению с 16-ю центрами субъектов ЦФО Рязань входит в семерку лучших городов с наименьшим уровнем муниципального долга. Несмотря на сложности с исполнением бюджета, его удается сохранить на экономически безопасном уровне.

Рост долговых обязательств города происходил с 2018 года из-за участия в национальных проектах, увеличения зарплаты работников соцсферы, модернизации инфраструктуры и городской среды.

В 2024 году горадминистрация начала реализовывать план по сокращению долговых обязательств. Мероприятия плана и дополнительные поступления доходов в бюджет позволили на 1 октября 2025 года сократить муниципальный долг до 28,8% или на 652 миллиона рублей (с 36,5% на 1 января 2025).

В дальнейшем ежегодно планируются сокращать муниципальный долг за счет: