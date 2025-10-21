Малков: кредиты в коммерческих банках обошлись Рязани в 370 миллионов

Глава региона Павел Малков рассказал на заседании правительства области, что кредиты в коммерческих банках обошлись Рязани в 370 миллионов рублей. «Сегодня с утра прочитал, что администрация Рязани героически борется с коммерческим долгом. Вернемся к теме тогда. Поднимал ее уже раньше», — сказал губернатор. Он сообщил, что за пользование заемными средствами, которые взяли в 2024 году, в 2025 году заплатили уже 370 миллионов рублей. «Графики, слова — это шелуха, а 370 миллионов — это 370 миллионов, которые мы отдали банкам», — подчеркнул он. Напомним, глава региона называл коммерческие кредиты для Рязанской области с текущей ставкой «самоубийством».

Отметим, в 2025 году размер муниципального долга города сократился на 652 миллиона.