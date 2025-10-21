Кастинг в рязанскую школу балета начнется в ноябре 2025 года

Кастинг в рязанскую школу балета начнется после первого гала-концерта, в ноябре 2025 года. Об этом рассказала и. о министра культуры региона Елена Солохина на заседании правительств 21 октября. Рязанские артисты выступят на сцене со звездами отечественного балета 4 ноября. После гала-концерта будет открыт кастинг в школу балета для детей, рассказала и. о. минкультуры. Напомним, в августе стало известно, что в Рязани появится балетная труппа и школа. Гала-концерт состоится 4 ноября в Рязанской филармонии.