Baza: в Москве пропала возможность покупки военного билета

Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 767
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 177
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 103
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 785
В Москве пропала возможность покупки военного билета. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».

Отмечается, что это связано с введением электронного реестра повесток и новыми правилами работы с призывниками в едином призывном пункте на улице Яблочкова.

Ранее схема покупки документа включала решение проблемы через связи в военкоматах. Это делалось за счет бумажного документооборота, когда предлагали «потерять личное дело», «исключить из списков» (буквально ручкой) или «перенести дело в нужный кабинет». Однако из-за электронного реестра такая практика стала почти невозможной.

Кроме того, призывники теперь должны лично являться в ЕПП на улице Яблочкова, где, даже при наличии справки о болезни, могут перепроверить диагноз с помощью необходимого оборудования в соседнем кабинете.

В то же время, некоторые граждане пытаются найти лазейки в оформлении военного билета через другие регионы, предлагая молодым людям сменить прописку.

