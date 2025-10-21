Baza: в Москве пропала возможность покупки военного билета

Отмечается, что это связано с введением электронного реестра повесток и новыми правилами работы с призывниками в едином призывном пункте на улице Яблочкова. Ранее схема покупки документа включала решение проблемы через связи в военкоматах. Это делалось за счет бумажного документооборота, когда предлагали «потерять личное дело», «исключить из списков» (буквально ручкой) или «перенести дело в нужный кабинет». Однако из-за электронного реестра такая практика стала почти невозможной.

В Москве пропала возможность покупки военного билета. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».

Отмечается, что это связано с введением электронного реестра повесток и новыми правилами работы с призывниками в едином призывном пункте на улице Яблочкова.

Ранее схема покупки документа включала решение проблемы через связи в военкоматах. Это делалось за счет бумажного документооборота, когда предлагали «потерять личное дело», «исключить из списков» (буквально ручкой) или «перенести дело в нужный кабинет». Однако из-за электронного реестра такая практика стала почти невозможной.

Кроме того, призывники теперь должны лично являться в ЕПП на улице Яблочкова, где, даже при наличии справки о болезни, могут перепроверить диагноз с помощью необходимого оборудования в соседнем кабинете.

В то же время, некоторые граждане пытаются найти лазейки в оформлении военного билета через другие регионы, предлагая молодым людям сменить прописку.

