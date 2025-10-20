В Рязани стартовал 15 юбилейный сезон Ночной хоккейной лиги

Событие состоялось в субботу, 18 октября, его посетили 3000 человек. На старт юбилейного сезона вышла 51 команда. В этом году более 1150 рязанских хоккеистов-любителей примут участие в фестивале в 4 дивизионах: «Любитель 40+", «Любитель 50+", «Лига Надежды», «Лига Мечты». Всего в региональном чемпионате запланировано 417 матчей. Состязания Ночной хоккейной лиги пройдут с октября по март, после чего победители представят наш регион на Финале Фестиваля в Сочи, в мае 2026 года.

В Рязани стартовал 15 юбилейный сезон Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба ДС «Олимпийский».

Событие состоялось в субботу, 18 октября, его посетили 3000 человек.

Старт Фестивалю дали почетные гости: двукратный Олимпийский чемпион, Председатель Совета легенд Ночной лиги Александр Якушев, исполнительный директор НХЛ России Лариса Радченко, и. о. министра физической культуры и спорта региона Виталий Шабанов, Президент федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ в Рязанской области, депутат Рязанской городской Думы Олег Смирнов.

На старт юбилейного сезона вышла 51 команда. В этом году более 1150 рязанских хоккеистов-любителей примут участие в фестивале в 4 дивизионах: «Любитель 40+", «Любитель 50+", «Лига Надежды», «Лига Мечты». Всего в региональном чемпионате запланировано 417 матчей.

По словам регионального представителя НХЛ в Рязанской области Олега Смирнова, лига неумолимо растет: появляются новые команды, в спорт приходит все большее количество человек, с каждым годом на трибунах появляется больше зрителей. В 2012 году в 1 сезоне на льду стояло всего 7 команд, сейчас же их почти в 8 раз больше.

Для зрителей организаторы подготовили большую развлекательную программу: выступление оркестра и музыкального ансамбля «Крылатая пехота», лазерное шоу, выступление барабанщиков из столицы и рязанских фигуристов.

Главным действием открытия стали 2 хоккейных матча: студенческое дерби между командами Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина и Рязанского государственного медицинского университета, а также матч-реванш за Кубок Открытия между финалистами прошлого года: командой рязанского десантного училища и ССК (г. Сасово).

Матчи Ночной хоккейной лиги пройдут с октября по март, после чего победители представят наш регион на Финале Фестиваля в Сочи, в мае 2026 года.