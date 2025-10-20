В России призвали остановить эксперименты в образовательной системе

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов подчеркнул важность введения моратория на изменения в этой сфере, чтобы позволить учителям сохранить лучшие практики и избежать поспешных решений. Он также отметил, что проведение новых экспериментов в условиях уже существующего их количества в стране является нецелесообразным, и в качестве примера привел Единый государственный экзамен.