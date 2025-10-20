Apptopia: пользователи стали реже скачивать мобильное приложение ChatGPT

С апреля ежемесячные глобальные загрузки растут медленнее, и в октябре прогнозируется снижение на 8,1%. Количество ежедневных активных пользователей (DAU) стабилизировалось, что указывает на насыщение аудитории. Аналитическая фирма Apptopia связывает замедление с усилением конкуренции и изменениями в модели AI ChatGPT.

Пользователи стали реже скачивать мобильное приложение ChatGPT. Об этом пишет издания Gadgets Now.

Аналитическая фирма Apptopia связывает замедление с усилением конкуренции и изменениями в модели AI ChatGPT.

В США вовлеченность пользователей также снизилась: среднее время в приложении упало на 22,5%, а количество сессий — на 20,7%. Однако отток пользователей стабилизировался, что свидетельствует об удержании основного ядра аудитории.