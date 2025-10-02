Мэр Рязани рассказал о ходе отопительного сезона в городе

По словам Артемова, за три дня теплоноситель подан на 190 объектов социальной сферы города (93%) и в 1641 жилой дом (61%). «Пуск тепла ведется с опережением графика. Возникающие вопросы отрабатываются совместно с управляющими компаниями. На улице Урицкого основной ремонт завершается, пуск отопления планируем в ближайшие дни. На улице Великанова работы осложняются параллельным проведением ремонта канализационного коллектора», — рассказал Виталий Артемов.

