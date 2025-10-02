Глава Генштаба ВСУ Гнатов пригрозил Москве блэкаутом

Как заявил Гнатов, Украина «найдет оружие» и устроит блэкаут в Москве, если ВС РФ без света оставят Киев. «Они обязательно поймут, что таким образом не достигнут преимущества», — сказал он. При этом, как указано в публикации, глава Генштаба ВСУ признал, что у Украины есть проблемные вопросы относительно числа оружия, которое помогло бы «получить преимущество». Он добавил, что у России больше ракет.