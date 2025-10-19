Рязань
Рязанцам рассказали, как защитить себя от туберкулеза
Зачастую заболевание развивается не сразу — от момента заражения до появления симптомов может пройти несколько месяцев или даже лет, подчеркнули в ведомстве. В управлении рассказали, что профилактика туберкулеза включает иммунизацию детей вакциной БЦЖ, которую делают в роддоме в первые 3-7 дней жизни, а также повторно — в 7 лет при отрицательной реакции Манту. У детей регулярно проводится обследование с помощью туберкулиновых проб в детских садах и школах, а у взрослых — флюорографические обследования.

Туберкулез — опасное инфекционное заболевание, преимущественно поражающее легкие, которое может приводить к инвалидности и иметь скрытое, хроническое течение. В связи с этим важна профилактика и раннее выявление болезни, сообщили в управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области.

Источником инфекции являются больные туберкулезом люди, а в редких случаях — животные, такие как крупный рогатый скот и козы. Возбудитель болезни, микобактерии туберкулеза (палочка Коха), устойчива и способна сохраняться в окружающей среде годами. Передача происходит при вдыхании зараженного воздуха — через кашель, чихание, разговор, а также при контакте с вещами больного или употреблении сырого молока.

Зачастую заболевание развивается не сразу — от момента заражения до появления симптомов может пройти несколько месяцев или даже лет, подчеркнули в ведомстве.

В управлении рассказали, что профилактика туберкулеза включает иммунизацию детей вакциной БЦЖ, которую делают в роддоме в первые 3-7 дней жизни, а также повторно — в 7 лет при отрицательной реакции Манту. У детей регулярно проводится обследование с помощью туберкулиновых проб в детских садах и школах, а у взрослых — флюорографические обследования.

Для личной профилактики рекомендуется вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься физкультурой, соблюдать правила личной гигиены, отказаться от курения и вредных привычек.

«Просим вас регулярно проходить флюорографию для раннего выявления туберкулеза, а родители и опекуны — своевременно вакцинировать и проводить туберкулино-диагностику своим детям. Ответственность за здоровье подрастающего поколения лежит на всех нас», — написали в материале.