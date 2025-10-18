Рязанцам рассказали о погоде 19 октября
В области будет облачно. Ожидается небольшой дождь. Ночью и утром местами прогнозируют туман. Ветер будет южной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…+7°С, днем — +8…+13°С.
Рязанцам рассказали о погоде 19 октября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
