ВС РФ освободили три населенных пункта в зоне СВО

Российские войска взяли под контроль поселки Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также село Приволье в Днепропетровской области. Украинская армия потеряла более 10 тысяч солдат за неделю. ПВО сбили 36 управляемых авиабомб, 18 снарядов системы HIMARS и 1 304 беспилотников самолетного типа ВСУ.

ВС РФ освободили три населенных пункта в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Российские войска взяли под контроль поселки Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также село Приволье в Днепропетровской области.

Украинская армия потеряла более 10 тысяч солдат за неделю.

ПВО сбили 36 управляемых авиабомб, 18 снарядов системы HIMARS и 1 304 беспилотников самолетного типа ВСУ.