РЗН. инфо исполнился 21 год

«Хочется поблагодарить каждого нашего читателя, ведь мы работаем для вас. РЗН. инфо продолжит и в будущем браться за любые темы и оперативно освещать события Рязани, области, мировой и федеральной повестки для своей аудитории».

Рязанское информационное агентство РЗН. инфо начало свою работу в 2004 году. За годы работы издание выросло в авторитетный интернет-сайт, который ежемесячно посещают около 1,5 миллиона человек. Ни одно важное событие Рязанской области не проходит для агентства незамеченным, при этом мы освещаем не только актуальные события региона, но и всей России.

За 21 год работы наша команда написала и подготовила более 325 тысяч новостей и более двух тысяч публикаций. Также РЗН. инфо публикует городскую афишу, курсы валют и бизнес-материалы. Регулярно издание выпускает спецпроекты на историческую тематику, подводит политические и событийные итоги года. С 2011 года редакция ежегодно устраивает крупный городской фестиваль уличных музыкантов „Подбелка“.

Главный редактор РЗН. инфо Антон Михайлов.