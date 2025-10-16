В рязанской исправительной колонии № 3 прошла проверка

Прокурор Андрей Арсяков вместе с руководством ИК оценил содержание осужденных, включая условия труда, питание, бытовые условия, качество и доступность медицинской помощи, а также соблюдение их прав в штрафных изоляторах. Контроль надзорного органа затронул производственные объекты, столовую, запираемые помещения для осужденных строгого режима, штрафные изоляторы, камеры различных типов и другие учреждения. Арсяков также провел личный прием осужденных и ответил на их вопросы.

В рязанской исправительной колонии № 3 прошла проверка. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокурор Андрей Арсяков вместе с руководством ИК оценил содержание осужденных, включая условия труда, питание, бытовые условия, качество и доступность медицинской помощи, а также соблюдение их прав в штрафных изоляторах.

Контроль надзорного органа затронул производственные объекты, столовую, запираемые помещения для осужденных строгого режима, штрафные изоляторы, камеры различных типов и другие учреждения.

Арсяков также провел личный прием осужденных и ответил на их вопросы.