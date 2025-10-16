В Рязани завершен масштабный ремонт школьных дворов и детсадовских игровых зон

В Рязани активно обновляются территории школ и детских садов благодаря реализации проектов местных инициатив. Об этом пишет администрация города.

В текущем году запланировано осуществление 14 проектов на общую сумму 47,2 миллиона рублей.

На данный момент завершены работы по созданию спортивных площадок в школах №№ 70 и 76, а также в детском саду № 109. Также обустроены стадион школы № 29 и территории школ №№ 40, 45, 53 и 64. В школе-интернате была установлена новая детская игровая площадка.

Завершаются и работы по благоустройству территорий дошкольного структурного подразделения школ №№ 29 и 17, а также обустроены спортивная площадка в школе № 22 и досуговая площадка во Дворце молодежи.

Работы по улучшению образовательных учреждений продолжатся и в следующем году.