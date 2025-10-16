Рязань
В Госдуме могут ввести штрафы за отказ пускать операторов в многоквартирные дома

В России может быть введен закон, который предусматривает штрафы до 500 тысяч рублей для управляющих компаний за необоснованный отказ в доступе операторам связи к многоквартирным домам. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на официальный сайт правовой информации.

Соответствующий законопроект был принят депутатами Государственной Думы в первом чтении.

Согласно документу, должностные лица управляющих компаний могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 40 тысяч рублей, а юридические лица — на сумму от 100 до 500 тысяч рублей за нарушение правил доступа. Законопроект предполагает свободный доступ операторов к общедомовому имуществу для установки и обслуживания сетей связи.

Авторы инициативы подчеркивают, что управляющие компании часто создают препятствия для операторов, выдвигая дополнительные требования или взимая плату, что ограничивает конкуренцию на рынке. В пояснительной записке указано, что такие действия нарушают права абонентов и создают дискриминационные условия для операторов связи.

Законопроект был внесен группой сенаторов во главе с Дмитрием Вороной и будет рассмотрен во втором чтении после доработки.