В центре Рязани закроют движение транспорта до конца месяца

Отмечается, что в связи с проведением работ по капитальному ремонту участка тепловых сетей от дома № 22 до дома № 34а по улице Соборной, будет ограничено движение транспорта на перекрестке улиц Ленина, Семинарской и Соборной с закрытием движения транспорта по Семинарской улице и с закрытием трех полос движения по Соборной в сторону площади Ленина до 23.00 31 октября.